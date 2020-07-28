banner411
banner69
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
263 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
22 0
 
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
120 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
150 0
40 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
64 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
61 0
banner460

DİKO'da istifa depremi

banner27

DİKO'da istifa depremi
Güney Kıbrıs’ta DİKO milletvekilleri Yeorgios Prokopiu, Angelos Votsis ve Marinos Musiuttas ile DİKO Başkan Yardımcısı Alekos Trifonidis ve DİKO Merkez Komitesi eski üyesi Hristos Tsingis, DİKO’dan istifa etti.
Rum haber kaynakları, DİKO Milletvekilleri ile Başkan Yardımcısı ve eski üyenin, bugün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a gönderdikleri mektupla, daha sonra açıklayacaklarını belirttikleri siyasi sebeplerden ötürü istifa ettiklerini duyurdu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.