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Di Carlo gelecek hafta geliyor

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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, gelecek hafta Kıbrıs’a gelerek liderlerle görüşecek

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Di Carlo gelecek hafta geliyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun gelecek hafta Kıbrıs’a gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, DiCarlo’nun adayı ziyaret etme sebebinin, Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün yeniden canlandırılması için BM tarafından gösterilen çabanın devam etmesi olduğunu yazdı.
Gazete, yetkili bir kaynağın Güney Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, ziyaret tarihinin bugünlerde netleştirilmesinin beklendiğini ve DiCarlo’nun, Hristodulidis ile Tatar’ın yanı sıra, adadaki bazı diğer yetkililerle de görüşmesinin beklendiğini kaydetti.
 
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