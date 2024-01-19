Demirel tutuklu, iki Rum serbest

Ayça Alav’ı öldürüp Güney’e kaçan katilleri KKTC polislerine teslim ettiği için Güney’de tutuklanan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel ve iki Rum dün Larnaka’da mahkemeye çıkarıldı. Demirel’in 16 Şubat’a kadar tutuklu kalmasına, iki Rum’un ise 20’şer bin Euro teminatla serbest bırakılmasına karar verildi

Ayça Alav’ın katillerinin yakalanmasına ilişkin Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum Larnaka Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı

Lefkoşa’da Aralık ayında Ayça Alav’ı öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan katilleri KKTC yetkili makamlarına teslim ettiği için Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum dün Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demirel, 19 gün kaçan zanlıları Güney’de tespit ederek yurt dışına kaçıracağı bahanesi ile kandırıp Beyarmudu köyünde 9 Ocak tarihinde KKTC polisine teslim ettiği gerekçesi ile ‘Başkasını kaçırma’, ‘Özgürlüğünü kısıtlama’, ‘Komplo kurarak alıkoyma’, ‘İzinsiz kelepçe takmak’ suçları ile şüpheli olarak tutuklanmıştı.

11 Ocak tarihinde Güney Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum için polis mahkemeden süre talebinde bulunmuştu.

Olayın Larnaka bölgesinde gerçekleştiği gerekçesi ile Demirel ve iki Kıbrıslı Rum dün Larnaka Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE ETTİ…

Güney Kıbrıs Merkez Adli Şube’de görevli Yüksek Müfettiş, suçların işlendiği bölgelerde ifade ve kamera görüntüsü aldıklarını birtakım kişileri tespit ettikleri belirtti. Savcılık Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel’in Kıbrıs’ın kuzeyine kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaptı ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Saatler süren duruşmada, Demirel’in avukatı savcılığın iddialarını ret ederek söz konusu özgürlüğü kısıtlandığı iddia edilen iki kişinin kuzeyde hunharca bir cinayet işlediğini hatırlattı.

DAVA 16 ŞUBAT’TA GÖRÜŞÜLECEK…

Mahkeme, ilgili davada şüpheli olan iki Kıbrıslı Rum’un 20’şer bin Euro teminatla serbest kalmasına, Hüseyin Demirel’in 16 Şubat tarihine kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi. Dava 16 Şubat 2024 tarihinde Larnaka Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülecek.

