Cuellar, ikinci tura Londra'dan başlayacak

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Cuellar, iki tarafla temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmeden önce Londra’ya uğrayacak

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’la ilgili ikinci tur seyahatinde ilk durağının Londra olacağı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “2’inci Seyahatine Londra’dan Başlayacak” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, iki tarafla temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmeden önce Londra’ya uğrayacağını yazdı.

Holguin’in şu anda Kolombiya’da olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması hedefiyle, Kıbrıs sorunu satranç tahtasındaki bir sonraki hamleler için hazırlık yaptığını yazan gazete, haberinde ayrıca BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre BM Basın Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’ın görevine şevkle devam edeceği mesajını gönderdi.

Dujarric, Kıbrıslı Rum muhabirin “Holguin’in ilk (Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye) tur görüşmelerini tamamlayarak geri döndüğü, bunun sonuçları hakkında söyleyecek bir şeyin olup olmadığı, Holguin’in adaya geri dönüp dönmeyeceği, hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı” şeklindeki sorusu üzerine, Holguin’in tecrübeli bir diplomat olduğunu, görevine şevkle devam edeceğinden hiçbir şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Dujarric açıklamasında ayrıca, Holguin’in New York’ta olup olmadığını veya Genel Sekreteri bilgilendirme fırsatına ne zaman sahip olacağını bilmediğini söyledi.

