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Çocukluk çağı obezitesinde Güney Kıbrıs AB içerisinde birinci sırada

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Güney Kıbrıs’ta 10 çocuktan 4’ünün şişman olduğu, 2021 yılı verilerine göre, Rum tarafında 7-9 yaş arasındaki çocukların yüzde 49’u şişman. Avrupa düzeyinde ise yetişkinlerin yüzde 60’ının şişman olduğu açıklandı

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Çocukluk çağı obezitesinde Güney Kıbrıs AB içerisinde birinci sırada
Güney Kıbrıs’ın çocukluk çağı obezitesinde, AB ülkeleri içerisinde birinci sırada olduğu haber verildi.
Haberi, ülkenin AB ülkeleri içerisinde olumsuz bir birinciliğe daha sahip oldu yorumuyla veren Politis, Güney Kıbrıs’ta 10 çocuktan 4’ünün şişman olduğunu yazdı.
2021 yılı verilerine göre, Rum tarafında 7-9 yaş arasındaki çocukların yüzde 49’u şişman. Avrupa düzeyinde ise yetişkinlerin yüzde 60’ının şişman olduğunu kaydeden gazete, konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Sağlık Komitesi toplantısında ele alındığını ifade etti.
Ülkedeki şişman çocukların kayda geçirilmesi için son 22 yılda Rum tarafında 3 araştırma yapıldığını ve 2000 yılında yapılan araştırmaya göre Rum tarafındaki şişman çocukların oranının yüzde 23 olduğunu yazan gazete, 2010 yılında bu oranının yüzde 30’a yükseldiğini, 2019’da ise yüzde 35’i aştığını ekledi.
 
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