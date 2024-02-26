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Cezaevine girenlerin yüzde 65’i hayatında en az bir kez uyuşturucu kullandı

Rum Merkezi Cezaevi’ne hükümlü ya da tutuklu olarak giren kişilerin yüzde 65’inin, hayatında en az bir kez uyuşturucu madde kullandığı bildirildi.

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Cezaevine girenlerin yüzde 65’i hayatında en az bir kez uyuşturucu kullandı
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Fileleftheros gazetesi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin (AAEK) 2022 yılının Mart-Kasım ayları arasında, cezaevindeki 144 hükümlü ve tutukluyla yaptığı bir araştırmaya göre, bu kişilerden 92’sinin hayatında en az bir kez uyuşturucu madde kullandığını söylediğini yazdı.
Gazete, bu kişilerden bazılarının eroin, kokain, LSD türevi uyuşturucular kullandığını, bazılarının da aşırı doz tecrübesi yaşadığını ifade ettiğini; en fazla kullanılan uyuşturucu türünün de hintkeneviri olduğunu kaydetti.
- Cezaevinden tahliye olanların yüzde 40’ı yine suç işliyor
Öte yandan Alithia gazetesi ise, yine 2022 yılında yapılan bir toplum araştırmasına göre, cezaevinden tahliye olanların yüzde 40’ının yeniden suç işlediğini yazdı.
Gazete, bunun, tahliye olan mahkumların topluma yeniden entegrasyonu için herhangi bir plan bulunmamasından kaynaklandığını ve bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.
-Gardiyanlar mahkumu intihara teşebbüs ettiği için darp etti
Bu arada Haravgi gazetesi de, Merkezi Cezaevi’ndeki gardiyanların cuma günü, intihara teşebbüs eden bir mahkumu darp ettiklerini yazdı.
Haberde, mahkumun avukatının konuyla ilgili polise şikayetçi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
 
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