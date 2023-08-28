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Cami saldırısı öncesi Müslümanlar namaz için yolu kapatmış

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Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camii’ne Cumartesi sabaha yakın yapılan molotof kokteylli saldırı öncesinde Cuma günü Suriyeliler başta olmak üzere çok sayıda Müslümanın namaz kılmak üzere cami önünde toplandığı ve halı sererek sokağı trafiğe kapattığı belirtildi

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Cami saldırısı öncesi Müslümanlar namaz için yolu kapatmış
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Rum gazeteleri Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camii’ne Cumartesi gününün ilk saatlerinde yapılan saldırıda Molotof kokteyli kullanıldığını yazdı.
Haravgi “Limasol’daki Cami-i Cedit (Yeni Cami) Kundaklandı… Kimliği Bilinmeyen Kişi Yanıcı Mekanizma Attı, Küçük Hasara Neden Oldu” başlıklı haberinde, Cumartesi sabahı saat 01.15’te meydana gelen saldırıda caminin ana giriş kapısı ve bahçe duvarında hafif hasar oluştuğunu, ihbar üzerine olay yerine giden Rum polisinin cami girişindeki küçük çaplı yangını söndürdüğünü yazdı.
Habere göre, bir kişinin yaya olarak cami önüne gittiğini ve iki yanıcı maddeyi camiye attığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından araştırmak üzere alındı.
Alithia haberi “Güvenlik Kamerası Kaydetti… Limasol’daki Camiye Molotof Attı, Hasara Sebep Oldu” başlığıyla aktardı.
Cuma günü Suriyeliler başta olmak üzere çok sayıda Müslümanın namaz kılmak üzere Ankara sokakta bulunan cami önünde toplandığını yazan gazete, Rum polisinin, namaz kılmak isteyenlerin, halı sererek sokağı trafiğe kapattığı ve bölge sakinlerini rahatsız ettiği gerekçesiyle kalabalığa müdahale ettiğini yazdı. Daha sonra bir miktar Suriyelinin bölgede protesto yürüyüşü yaparak, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aleyhine slogan attığını da ekledi.
Saldırının, sokakta namaz kılmak üzere halı serildiğini gösteren fotoğrafların internette yayımlanmasıyla ilgisi olabileceğine inanıldığı belirtildi. Bir süre önce de bölge sakinlerinin, namaz kılanların yolu kapatması yüzünden evlerine girememekten şikayet ettikleri hatırlatıldı.
 
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