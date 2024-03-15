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Çam kese böcekleri Larnaka bölgesinde sorunlara yol açıyor

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Çam kese böcekleri Larnaka bölgesinde sorunlara yol açıyor
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 Çam kese böceklerinin bu dönem Larnaka bölgesinde de etkili olduğu belirtildi.
Yapılan ilaçlamalara rağmen çam kese böceklerinin sebep olduğu problemlerin önlenemediğini yazan Fileleleftheros gazetesi, çam kese böceklerinin ağaçlara zarar vermesi yanı sıra ağaçlarla temasa geçen kişilerde alerjik sorunlara da yol açtığını kaydetti.
Larnaka kazasında Mosfiloti, Psevdas, Korno, Pirga ve Stavrovuni bölgelerinin bu dönem çam kese böcekleriyle sorun yaşadığını yazan gazete, Lefkoşa Rum kesimi ile Limasol’daki bazı bölgelerden de çam kese böcekleriyle ilgili şikâyet geldiğini kaydetti.
Gazeteye göre, kıdemli orman koruyucusu Konstantinos Nikolau ise açıklamasında problemin geçen yıla göre çok daha küçük olduğunu ve geçen yılın en kötü yıllardan biri olduğunu sözlerine ekledi.
 
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