BM’den müzakereler için yeni girişim

Rum lider Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri'nin üzerinde çalıştığı bazı düşünceler bulunduğunu, kendilerinin bu düşüncelerine destek verdiklerini ve Türk tarafının da karşılık verdiğini görmeyi beklediklerini söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs sorunu konusunda üzerinde çalıştığı bazı fikirleri olduğunu söyledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 25 Mart 1821 Yunan ayaklanması törenin ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs sorunu konusunda üzerinde çalıştığı bazı fikirlere sahip olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, önümüzdeki dönemin, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine ne kadar yakın olunduğuna dair işaretleri vereceğini, gelişim halindeki çabaların sonucunu görmeyi beklediklerini de söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin girişiminin içeriği konusunda fazla ayrıntı vermeyen Hristodulidis, kendisinin buna olumlu karşılık verdiğini, diğer tarafın da aynı şekilde karşılık vermesi temennisinde bulundu.

Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması yolunu açabileceğini addettikleri Genel Sekreter'in bazı düşüncelerine destek verdiklerini ayrıca Türk tarafının da karşılık verdiğini görmeyi bekledikleri söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabanın, örneğin AB-Türkiye ilişkileri gibi diğer gelişmeleri de etkileyeceğini söyleyen Hristodulidis, tüm bunların, kademeli bir yaklaşım içerisinde, adım adım kendilerini olumlu gelişmelere götürmesi temennisinde bulunurken bunun önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununu Avrupa Konseyi liderliğiyle yaptığı görüşmelerde de ele aldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs Türk lideri ve Rum Yönetimi Başkanı'nı, görüşmeye davet etme niyetinde olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin üzerinde çalıştığı bazı düşünceler bulunduğunu yineledi.

