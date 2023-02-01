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Bisiklet sürücülerine kask zorunluluğu

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Bisiklet sürücülerine kask zorunluluğu
Güney Kıbrıs’ta, bisiklet sürenlere ve bisiklette yolcu olanlara kask kullanma zorunluğu getiren yeni yasanın bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, ilgili yasa önerisinin Milletvekili Hrisi Pantelidis’in önerisinin ardından oylandığını anımsatırken yasanın yürürlüğe girmesine kadar uyum için birkaç aylık bir sürenin tanındığını yazdı.
Habere göre yasa gereği bisikletçilerin, “CYS EN 1078:2012+A1” standardına uyması gereken belirli bir koruyucu kask takma zorunluluğu bulunuyor.
Kask takmama cezası ise 50 Euro olarak belirlendi.
 
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