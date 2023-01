“Bir sonraki adım kapalı bölge Maraş’ta pilot iadeler”

Bazı Kıbrıslı Rum ailelerin kapalı bölge Maraş’a “pilot” bir şekilde geri dönmeleri ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesinin Türk tarafının üzerinde çalıştığı bazı senaryoları teşkil ettiği, aynı zamanda bunların Ankara’nın bir sonraki hareketlerinin çerçevesini teşkil etme ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü

Rum basınında bugün bu başlıkla yer alan bir habere göre, Ankara’nın, arka planda Kıbrıslı Rum malları olmak üzere, kapalı bölge Maraş’ta atılacak bir sonraki adımlar üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan ve Kostas Venizelos’un kaleme aldığı habere göre, bazı Kıbrıslı Rum ailelerin kapalı bölge Maraş’a “pilot” bir şekilde geri dönmeleri ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesinin Türk tarafının üzerinde çalıştığı bazı senaryoları teşkil ettiği, aynı zamanda bunların Ankara’nın bir sonraki hareketlerinin çerçevesini teşkil etme ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü.

“Konu hakkında bilgisi bulunan kaynaklara” dayanarak, Türkiye’de “Maraş Planı” ve bölgenin açılmasının tamamlanmasıyla ilgili kararın hayata geçirilmesinin ilerlemesi için bazı senaryolar üzerinde çalışıldığını ileri süren gazete, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ta atacağı bir sonraki adımların büyük ölçüde belirlendiğinin bariz olduğunu ve birçok şeyin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamle yapmayı seçeceği zamana bağlı olacağını iddia etti.

Gazete “konu hakkında bilgisi bulunan kaynaklara” dayanarak, Türkiye’nin yaklaşmakta olan eylemlerin hazırlığı çerçevesinde sessiz çalıştığının açık olduğunu ve bu eylemlerin büyük olasılıkla Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerin ardından ve Türkiye’deki seçimler öncesinde ortaya çıkacağını öne sürdü.

Yeni hamlenin Mart ile Haziran ayları arasında ortaya çıkabileceğinin tahmin edildiğini ve bunun göreve başlama ve intibak döneminin ilk aşamasında bulunacak olan Güney Kıbrıs’taki yeni hükümeti şaşırtmayı amaçlayacağını kaydeden gazete, “diplomatik kaynaklara” dayanarak, kapalı bölge Maraş konusunu şahsen ele alan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılması konusunda sonuna kadar gideceğini beyan ettiğini iddialarına ekledi.

Gazete Türk tarafının, kapalı bölge Maraş’taki taşınmazların değerlendirilmesiyle Las Vegas gibi kozmopolit bir bölge meydana getirileceği söylentisini yaydıklarını da iddialarına ekledi.

Gazete Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ta atacağı bir sonraki adımlar konusunda nasıl hareket etmesinin beklendiğini ise kısaca şöyle özetledi;

“İlk olarak, farklı hamlelerden görüldüğü üzere, Ankara’nın KKTC’de kurduğu sözde Taşınmaz Mal Komisyonu ekonomik olarak güçlendirilecek. Ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunan Komisyon, “Maraş” planını yönetebilmek için ekonomik açıdan yaşayabilir hale gelmelidir. Bu Türkiye tarafından ekonomik açıdan güçlendirilmesiyle, aynı zamanda KKTC devletinin Kıbrıslı Türklere koyacağı vergilerle gerçekleşecek. Esas amaç Kıbrıslı Rum mülk sahiplerine çok cazip olmayan fiyatlarla birlikte tazminat vermektir, ancak bu son fırsat olarak sunulacaktır. Türkiye’nin hedefi, kentin bazı bölümlerinin yeniden inşasına devam etmenin yolunu açmak için, sınırlı sayıda tazminat verilmesidir. Aynı zamanda bu süreçte zamanla ne kadar oynayacakları meselesi de gündeme geliyor; yani başvuruların incelenmesi süresi uzun mu olacak, yoksa hızlı prosedürler taktiği mi izlenecek. Bunun ötesinde, bir diğer mesele de EVKAF’ın konuya müdahil olmasıdır. Türk tarafı kapalı bölge Maraş’taki taşınmazların EVKAF’a ait olduğunu savunarak, ezelden beridir bunu kullanıyor.

İkinci olarak, Ankara tarafından üzerinde çalışılan bir senaryo ise, az sayıda Kıbrıslı Rum ailenin askeri alan olarak addedilmeyecek bölgelere “pilot” şekilde geri dönmeleri senaryosudur. Bu hamle kesinlikle etkileyici bir unsura sahip olacak, aynı zamanda Ankara’nın tazminatların ötesinde iade parametresini de göz önüne aldığı konusunda üçüncü taraflara bir mesaj gönderecek. Üçüncü parametre olan takasla ilgili olarak ise, bu da çerçevede var gibi görünüyor. 1974 yılında Rauf Denktaş’a bağlı ‘işgal rejimi’ Kıbrıslı Türklere Kıbrıslı Rum malları verdiği zaman, Kıbrıslı Türkler Rum tarafındaki kendi mallarının idaresine ‘sahte hükümetin’ sahip olacağına imza attılar. Dolayısıyla (Türk tarafı) her an mülk takasına gidebilir.

Açıkçası Türkiye bu hamleleriyle birlikte, kapalı bölge Maraş’ın aşamalı bir şekilde açılmasıyla başlayan Toprak başlığını kapatıyor.

En azından kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak, Türkiye, küçük, sessiz ve mümkün olduğunca kitabına uygun hamleler yapmayı seçiyor, ama her şeyden önce kalıcı hale getirecek oldubittiler dayatmayı tercih ediyor.

Bu planlamalar ve daha sonra gerçekleşecek diğerleri, rahatsız edilmeden ve tepki olmadan gerçekleşiyor. Türkiye’nin hatırını kırmayan Birleşmiş Milletler (BM), tepki vermeyecek gibi görünen Lefkoşa Rum kesimi gibi zor durumda kalıyor.”

-“Planın yöneticisi Türkiye’nin yeni büyükelçisi”

Gazete bu alt başlıkla yer verdiği haberinde ise, kapalı bölge Maraş’taki bütün faaliyetlerin yönetimini Türkiye’nin KKTC’deki yeni büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun üstlendiğini ve Feyzioğlu’nun görevini devralmadan önce konuyla ilgili hukuki meselelerle ilgilendiğini iddia etti.

Feyzioğlu’nun Erdoğan tarafından KKTC’ye atanmasının kapalı bölge Maraş konusuyla bağlantılı olduğunu öne süren gazete, Feyzioğlu’nun işlerin akışını takip ettiğini (çalışmalar vs), öte yandan öncelikle mülkler konusuyla meşgul olduğunu öne sürdü.

Gazete Feyzioğlu’nun kamuoyunda yer alan açıklamalarında “mülkiyet meselesinin çözüme kavuşması için, tapuların incelenmesine gerektiğine” dair sözlerine de yer verdi.