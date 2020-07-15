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Bir haftada kargoyla 30 kilo uyuşturucu gönderildi

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Rum basını Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kargo yoluyla büyük miktarda uyuşturucu madde gönderilmesinin “moda haline geldiğini” belirterek, bu yolla son bir hafta içerisinde gönderilen toplam 30 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi

Bir haftada kargoyla 30 kilo uyuşturucu gönderildi
15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:45

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a son bir hafta içerisinde kargo yoluyla 30 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde gönderildiği bildirildi.
Politis gazetesi, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kargo yoluyla büyük miktarda uyuşturucu madde gönderilmesinin “moda haline geldiğini” belirterek, bu yolla son bir hafta içerisinde gönderilen toplam 30 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı.
Geçtiğimiz hafta Yunanistan’dan gönderilen bir kargo paketinin içerisinde 22 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini hatırlatan gazete, 13 Temmuz Pazartesi günü benzer bir olayın Larnaka’da yaşandığını aktardı.
Gazete, Yunanistan’dan gelen kargo paketinden şüphelenen kargo çalışanlarının Rum narkotik polisini aradığı, paketi inceleyen polisin içerisinde 7 kilo 260 gram hintkeneviri bulduğunu belirtti.
Kargoyu almaya gelen 34 yaşında Lübnan kökenli bir şahsın tutuklandığını aktaran gazete, önceki hafta yaşanan olayla bu olayın ilişkisi olup olmadığının da araştırıldığının altını çizdi.

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