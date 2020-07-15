Beş ülkeden Türkiye-Libya anlaşması için BM'ye nota

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın BM kayıtlarına geçmemesi için BM’ye sözlü nota (note verbale) gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn’den oluşan beş ülkenin, Türkiye ile Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda imzalanan anlaşmanın kabul edilmemesini talep eden bir sözlü notayı (note verbale) BM’ye gönderdiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu beş ülke BM’ye gönderdikleri notada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın “yasadışı olduğu ve BM tarafından kayıt ve kabul (ergistered) edilemeyeceği” iddiasında bulundu.

Söz konusu ülkeler, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası anlaşmaların onaylanması konusunda belirlenen prosedürleri yerine getirmediği iddiasında da bulundular.