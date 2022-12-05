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Başpiskoposluk seçimi için kapı kapı gezilip oy toplamaya çalışılıyor

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Başpiskoposluk seçimi için kapı kapı gezilip oy toplamaya çalışılıyor
Güney Kıbrıs’ta 18 Aralık’ta yapılacak olan Başpiskoposluk seçiminde aday olanlar için kapı kapı gezilerek oy toplamaya çalışıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, seçim için son düzlüğe girildiğini ve 6 adayın seçim bürosu çalışanlarının, ev ev gezerek adayların biyografisinin yer aldığı broşür dağıttıklarını; bunun yanı sıra reklam panolarında da afişler asıldığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta 18 Aralık’ta yapılacak olan halkoylamasında, 6 olan aday sayısı 3’e düşürülecek, ardından da Sen Sinod Meclisi toplanarak, yeni Başpiskopos’u seçecek.
 
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