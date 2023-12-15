Avam Kamarası’nda “Ağrotur’dan kalkan RAF uçakları İsrail’e ne taşıyor” tartışması

Son iki gündür Kıbrıs’taki İngiliz askerî üsleri ve Hamas-İsrail savaşının konu edildiği İngiliz Avam Kamarası’nda Sunak hükümetine “Kıbrıs’tan Direkt İsrail’e uçan RAF (İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri) uçakları ne taşıyor” sorusu yöneltildi.

Haravgi, Avam Kamarası’nda iki gündür tartışılanlardan derlediklerini “İngiliz Üslerinin Orta Doğu Savaşındaki Rolü” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Ağrotur üssünden havalanıp direkt İsrail’e giden İngiliz Kraliyet hava kuvvetlerine bağlı uçakların ne taşıdığı sorusunu İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yöneltti.

Bir diğer İşçi Parti’li Milletvekili John McDonnell, Ağrotur’dan kalkan askerî uçakların Gazze bombardımanı ve insan kayıplarında kullanılan yük taşıyor olabileceğine işaret ederek Corbyn’e destek verdi.

Avam Kamarası’ndaki İskoç partisi Alba Milletvekili Kenny MacAskill “Ağrotur üssünden kalkan Amerikan uçaklarının İsrail’e silah ve teçhizat taşımasına kolaylık sağlanıyorsa bu kabul edilemez, suç ortağı oluruz. Egemen bir İngiliz üssünde ne olup bittiğini Birleşik Krallık vatandaşlarının da bilmeye hakkı var. Burada suç ortaklığı olmadığını bilmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Andrew Mitchell bir soruya karşılık “İngiltere Kıbrıs’ta, gönderilmeye hazır şekilde 82 ton insani yardım ve tonlarca tıbbi malzeme bulunduruyor” ifadesini kullanırken Başbakan Rishi Sunak hükümetinin, Gazze’ye insanî yardım götürmek için deniz koridoru olanaklarını “aktif şekilde araştırdığını” tekrarladı.

