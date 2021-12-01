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Aşıyı reddedenlere “mecburi süresiz ve ücretsiz izin”

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Aşıyı reddedenlere “mecburi süresiz ve ücretsiz izin”
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Rum yönetimi Güney Kıbrıs’taki koronavirüs tablosunun gittikçe ağırlaşması karşısında bugüne kadar aldıklarına ek bazı önlemler almaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de, aşıyı reddedenleri aşı olmaya zorlamak için, “mecburi süresiz ve ücretsiz izin” seçeneği.

Alhtia’nın “Maaşsız Evlerine… Hükümet Aşısızları Aşı Olmaya Zorlamak İçin Sadağını Takviye Etme Metodu İnceliyor” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın, koronavirüs vakalarındaki artışın kaygı verici noktaya ulaşması halinde devreye sokmak üzere bazı tedbirler düşündüğünü yazdı.

Habere göre düşünülen tedbirlerden biri, aşı olmayı reddeden sağlık (doktor ve hemşireler) ve güvenlik (polis, itfaiye, RMMO) personelinin “mecburi süresiz ve ücretsiz izne” çıkarılması. Bakan Hacipandelas, pandemi koşullarının sona ermesine kadar geçerli olmasını planladığı bu seçenek için Rum Başsavcı’dan görüş istedi.

Aynı gazete Larnaka’da sahte aşı belgesi-safepass verdiği iki hastası koronavirüsten ölen 53 yaşındaki kardiyolog hakkındaki davanın kaza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine havale edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Başsavcılığından yapılan açıklamada kardiyoloğun Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilen davasının ilk duruşmasının 14 Aralık’ta yapılacağı kaydedildi. 53 yaşındaki kardiyoloğun daha önce de bulduğunu öne sürdüğü kanser ilacının gıda takviyesi olduğu anlaşılınca tutuklanmış, ardından da serbest bırakılmıştı.

Fileleftheros Rum Filyasyon birimi verilerine dayanarak 20-26 Kasım’da bin 649 aşısız, 949 da tam aşılı kişinin test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Gazete Rum Sağlık Bakanı’nın, Güney Kıbrıs’ta gittikçe ağırlaşmakta olan koronavirüs tablosunun Noel döneminde daha da ağırlaşmasının önüne geçmek için halen açıklanan tedbirlere ek olarak, uzaktan çalışma ve kapalı alanlarda Noel etkinliği yapılmasının yasaklanmasını önerdiğini yazdı.

Habere göre uzaktan çalışma, aşıyı reddedenlere zorunlu ödeneksiz izin ve kapalı yerlerde Noel etkinliği yasağı gibi önlem önerileri Rum Bakanlar Kurulu tarafından yarın görüşülecek.

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