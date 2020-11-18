Anastasiadis, Cumhubaşkanı Tatar'ı "doğru söylememekle" suçladı

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ı “doğru söylememekle” suçlayarak, sadece iki devlete dayalı çözümü ret etmediğini; ayrıca uluslararası düzeyde hiç kimsenin böyle bir çözümü kabul etmesinin de söz konusu olmadığından bahsettiği belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapmış olduğu “Anastasiadis’in iki devletli çözümü dışlamadığı” şeklindeki açıklamasını ret ettiği belirtildi.

Rum gazeteleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yapmış olduğu konu hakkındaki yazılı açıklamasına yer verdiler.

Alithia gazetesi, gayri resmi 5’li konferansın toplanması perspektifiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretinin 27 Kasım için planlanırken; Anastasiadis’in dün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “doğru söylememekle” suçladığını ve BM Genel Sekreterin inisiyatifi ışığında, Tatar’ın gerekçelerine ilişkin şüphelerini de dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ı “doğru söylememekle” suçlayarak, sadece iki devlete dayalı çözümü ret etmediğini; ayrıca uluslararası düzeyde hiç kimsenin böyle bir çözümü kabul etmesinin de söz konusu olmadığından bahsettiğini kaydetti.

Anastasiadis, Cumhrubaşkanı Tatar’ın söylediklerinin, “Kıbrıs’ın iyiliği için aralarında olması gereken samimiyeti şüpheye düşürdüğünü” savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşme boyunca, bulunulabilecek çözümün sadece ve yalnızca Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve değerleri temelinde olduğu şeklindeki görüşünü dile getirdiğini söyleyen Anastasiadis, Tatar’ın, gerçekleştirdikleri görüşmede, iki devlete dayalı çözümü dile getirdiği zaman bunu ret etmekle kalmadığını, daha önce de ifade ettiği gibi uluslararası düzeyde, BM ve özellikle AB’de hiç kimsenin böylesi bir çözümü kabul etmesinin söz konusu olmadığını dile getirdiğini ve argümanlarla tartıştığını ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve kalıcı bir çözümün, çarpıtmalarla değil gerçek bir siyasi irade ve Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların yararına, Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları, görüşmelerde sağlanan görüş birlikleri, BM Genel Sekreterin çerçevesi, AB ilke ve değerleri temelinde olacağının farkında olmaları” çağrısında da bulundu.

Politis gazetesi Anastasiadis’in açıklamalarını “Güven Konusunu Gündeme Getirdi”, Haravgi gazetesi “Anastasiadis Tatar’ın İddialarını Yalanladı”, Fileleftheros gazetesi ise “Tatar’ın İfadesi Doğru Değil” başlıklarıyla verdi.

SPEHAR TEMASLARDA BULUNUYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs sorunundaki yeni çaba ışığında olumlu ortam oluşturmak adına temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Spehar geçtiğimiz Pazartesi günü DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile bir araya gelerek, son gelişmeleri ve özellikle Maraş’taki Türk faaliyetlerini ele aldı.