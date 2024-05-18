Altın Pasaport'lu Afgan, ABD’yi dolandırdı

Rum Yönetiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı üzerinden vatandaşlık alan eski Afgan Meclisi üyesi Ajmal Rahmani, savaşta yıkılan Afganistan’ı yeniden inşa için ABD’nin verdiği ödenekle kendi imparatorluğunu kurdu

Rum Yönetiminin, “altın pasaport” olarak anılan, yatırım karşılığı vatandaşlık programı üzerinden vatandaşlık alan eski Afgan Meclisi üyesi Ajmal Rahmani’nin, ABD’nin Afganistan’ın yeniden inşası için verdiği ödenekleri “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını” kullanarak Avrupa ve Ortadoğu’da yatırım yapmak için kullandığı ortaya çıktı.

Güney'de yayımlanan Alithia haberi “ABD’den, Ülkesini Yeniden İnşa İçin Para Alan Altın Pasaport Hamili ‘Kıbrıslı’ Afgan Afganistan Yerine Kıbrıs’taki Villalara Yatırım Yaptı” başlığıyla aktardı.

Habere göre Ajmal Rahmani ABD hükümeti tarafından, savaşta yerle bir olan Afganistan’ın yeniden inşası için verilen ödeneği, Almanya ve Dubai’de “kendi imparatorluğunu kurmak için” kullanmakla suçlanıyor. Araştırmacı Gazeteciler Örgütü OCCRP (organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi) raporuna göre Rahmani, elindeki “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu” kullanarak, Almanya’da ve Dubai’de toplam değeri 3,2 milyon dolara ulaşan gayrı menkul satın aldı.

ABD Maliye Bakanlığı 2023’te Rahmani ve babası Mir Rahman Rahmani hakkında, ABD yeniden inşa ödeneğini kötüye kullanmak için Afganistan petrol piyasasını değerlendirmeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Gazete konuyla ilgili süreçte Ajmal Rahmani’nin ve babasının “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı” bulunduğunun anlaşıldığını yazdı.

Gazeteye göre OCCRP raporunda, Rum yönetiminin ilgili komitesinin Rum makamlarına, Rahmani’lere verilen vatandaşlıkların, başvuru prosedüründe olası ihlaller nedeniyle geri alınmasını tavsiye ettiği, bu tavsiyeye uyup uymadığı bilinmeyen Rum makamlarının OCCRP’nin çağrılarına da cevap vermediğine dikkat çekildi.

Amal Rahmani’nin eşi Rahmani Tahmina Taajali’nin de “altın pasaport” hamili olduğu ve bu pasaportu 2020’de Avusturya’da 10,5 milyon euroluk villa satın almak için kullandığı da kaydedilen haberde Ajmal Rahmani hakkında ABD dışında Sturttgart’ta da açık bir soruşturma dosyası bulunduğu belirtildi.

Habere göre Ajmal, Rum tarafında patlak veren altın pasaport skandalı sonrasında pasaportu geri alınan Malezya devletinden milyarlar kaçıran Jho Low ile Ay. Napa’da komşuydu ve her ikisi de pasaport başvurusu sırasında “Henley & Partners” ve “Fides Corp Ltd” isimli şirketleri kullandı. Şirketlerin, Rahmani’nin vatandaşlık almak için Güney Kıbrıs’a 55 bin euro yatırım yaptığını söylemesine rağmen, skandal sonrasında yapılan araştırmada meblağın 95 bin euro olduğu raporlandı.

