banner913
banner932
Satrançta “Büyük Usta” Ediz Gürel minik satrançılarla buluştu
Satrançta “Büyük Usta” Ediz Gürel minik satrançılarla buluştu
8 0
Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı
Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı
37 0
 
Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı
Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı
13 0
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
15 0
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
47 0
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
23 0
UniLig’de Final Four zamanı
UniLig’de Final Four zamanı
21 0
banner1012

Alayköy’de ara bölgede dev güneş parkı kurulması planlanıyor

banner1020

banner974
Alayköy’de ara bölgede dev güneş parkı kurulması planlanıyor
banner971
Fileleftheros gazetesi, “AİK Tarafından Yerolakko’da Ara Bölgede Güneş Parkı” başlıklı haberinde AİK’in, 3.1 megavat gücündeki önerdiği güneş parkının, Barış Gücü’nün kontrolündeki ara bölgedeki alana girdiğini yazdı.

Projenin amacının üretim, elektrik enerjisi ticareti ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına katkı koymak olduğunu yazan gazete, projeye ilişkin inşaat izninin alınması için AİK’in ilgili makamlara ve Çevresel Etki Değerlendirme Birimi’ne (MEEP) başvurularda bulunduğunu belirtti.

Güneş parkının, 38 bin 518 metrekarelik alana inşa edilmesinin planlandığını yazan gazete, bahse konu arazilerin, sulanmayan orta verimli tarım arazilerinin kullanımıyla, ara bölgede yer aldığını, bu nedenle Tarım Bakanlığı’nın da projeye onay verdiğini yazdı.

Ara bölgedeki, eski Lefkoşa Havalimanı'na yakın hali araziler içinde, aydınlatma direklerinin de bulunduğunu bu nedenle Sivil Havacılık Dairesi ile iletişime geçildiğini yazan gazete, Sivil Havacılık Dairesi’nin, önerilen projeye bağlı tesislerden, hali arazilere geçiş hakkı alanının kullanılmasına herhangi bir itirazda bulunmadığını belirtti.

Habere göre, Lefkoşa Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi durumunda güneş parkı panellerinden bazılarının, aydınlatma kablolarının korunması ve bu parsellerden hali arazilere geçişin kolayca sağlanması amacıyla taşınmasının da talep edilmesi olasılığı bulunuyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.