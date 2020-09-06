AKEL ile Anastasiadis, Altın pasaportlar konusunda gerilim tırmanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kamuoyunda “Altın Pasaport” olarak bilinen “yatırım karşılığı vatandaşlık” uygulaması kapsamında Dimitris Hristofyas’ın başkanlık döneminde vatandaşlık verilen 34 kişilik isim listesini siyasi partilere gönderme kararı Rum Başkanlık Sarayı ile AKEL arasında yeni bir ihtilafı tetikledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, biri aylar önce, diğeri El Cezire’nin yayınından önce yaptıkları iki görüşmede kendisine şantaj yapıp, tehdit ettiğini açıkladı.

Politis Anastasiadis’in henüz bağını koparmadığı ve başkanlığını yürüttüğü 2008-2012 döneminde avukatlık bürosunun (Anastasiadis’in) tavsiyesiyle vatandaşlık verilmiş, şüpheli mali meseleleri yüzünden bir süredir uluslararası kamuoyunu meşgul eden iki de Rus oligarkın ismi bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi manşetten “N. Anastasiadis’ Bürosunun ‘şoke edici’ İsimleri… Kiprianu L. Lebedev ve A. Abramov’u Resmediyor” ve iç sayfasında “ ‘N. Anastasiadis’ Avukatlık Bürosunun En Dürüst Rus Müşterileri… 2010 ve 2011’de Vatandaş Yapıldılar ve Uluslararası Kamuoyunu Meşgul Ediyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre, Anastasiadis’in, Hristofyas döneminde vatandaşlık verilen 34 kişinin isim listesini siyasi partilere gönderdiğini kamuoyuna açıklama kararı üzerine Kiprianu, “Hükümetin kendisine ahlaksızca saldırdığını” belirterek, Anastasiadis’i de yüz yüze yaptıkları iki görüşmede kendisine şantaj ve tehdit etmekle suçladı.

“Bu, Başkan’ın kâğıtları ilk sallayışı değil. Beni, güya elinde veri olduğu için AKEL’i susturmakla tehdit etti” diyen Kiprianu’nun Anastasiadis ile iki görüşmelerinden birinin birkaç ay önce, ikincisinin de birkaç hafta (El Cezire’nin yayınlarından önce) gerçekleştiğini; her iki görüşmelerinde de Rum Başkanlık Sarayı’nı, elindeki verileri açıklamaya çağırdığını söyledi.

Rum Sözcü Nikos Kusios da Rum radyosuna, 34 kişilik isim listesinin siyasi partilere şantaj veya tehdit maksadıyla değil bilgilendirmek maksadıyla gönderildiğini söyleyerek, Kiprianu’yu yalanladı. Kiprianu’nun gün içerisinde bu konuda basın toplantısı düzenlemesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Kiprianu’nun, 34 kişilik listede sansasyonel isimler de bulunduğunu, o isimlerin Anastasiadis’in başkanlığını yaptığı dönemde avukatlık bürosunun tavsiyesiyle vatandaş yapıldığını söylediğini aktaran Politis, 34 kişilik listenin elinde olduğunu belirterek, “gizli” mahreci bulunan bir belgenin fotoğrafını yayımladı.

Kiprianu’nun isimlerini açıklamadığı “sansasyonel” kişilerin Rus oligarklar Leonid Lebedev ile Aleksander Abramov olduğunu yazan gazete, bu kişiler hakkında şu bilgileri aktardı:

“Leonid Lebedev: Başkan Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarına verdiği verilere göre 8 Mart 2011’de, Dimitris Hristofyas başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun 71.282 sayılı kararı ile vatandaş yapıldı. Lebedev’in avukatı, ‘Nikos Anastasiadis’ Avukatlık Bürosuydu. 64 yaşındaki Rus oligark, vatandaşlık verilirken yapılan araştırmaya göre Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi idi. 2002’den 2011’e kadar Federal Meclisin Federal Konsey üyesi ve 2011’den 2015’e kadar 2002’den Chuvashia Cumhuriyeti’nin devlet konseyi sözcüsüydü. Çifte vatandaş olmadığını kanıtlayamadığı gerekçesiyle 2016’da hakkında, cezai işlem başlatıldı. 2016 Eylülü’nde hakkında TGK-2 Found ile ilgili 220 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla cezai kovuşturma yapıldı. Rusya’da arananlar ve vergi kaçakçıları listesinde bulunuyor. Anastaiadis’ ofisi gerek Kıbrıs’ta gerek ABD’de Lebedev’i temsilen yargı maceralarına karıştı. Ofisin ortağı Theofanis Filippu, Lebedev’in Kıbrıs vatandaşlığı aldığını ve Kıbrıs’ta mülk edindiğini saklamıştı. Amerikan yargısı Lebedev’in Kıbrıs’taki faaliyetlerine dair verilerin açıklanmasını istemişti. Veriler Filippu’nun Lebedev’in davalarına dair tuttuğu tutanaklar ve Rus oligarkın Nikos Anastasiadis ile elektronik yazışmalar ile ilgili. Lebedev hakkında Rusya’daki elektrik işletmesinin 220 milyon dolar dolandırılması dışında, paraları Kıbrıs’ta kurduğu şirketlere transfer etmek, bu paraların bir kısmını ABD’deki banka hesaplarına aktarmak ve Alman bankasından 180 milyon dolar çalmaktan da kovuşturma bulunuyor. Lebedev’in mal varlıkları donduruldu.

Aleksander Abramov: Aleksander Abramov da N. Anastasiadis Avukatlık Bürosu’nun müşterisi ve D. Hristofyas başkanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla 201’dan beridir Kıbrıs vatandaşı. Adı, OCCRP araştırmacı gazeteci grubunun yayınından öğrenildi. Abramov Kıbrıs vatandaşlığını girişimcilik faaliyetlerinden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı yüksek hizmetler dolayısıyla aldı ve tam da bu nedenle vatandaşlığının kamu yararına olduğu addedildi. OCCRP’ye göre zamanın İçişleri Bakanı Neoklis Silikotis, DİSİ Başkanı olan Anastasiadis’in kendisini şahsen telefonla arayarak vatandaşlık verilmesini istediğini söylemişti. OCCRP’nin yayınına göre -Ukio Bankas isimli aktif olmayan Litvanya bankasının arşivlerine göre- Aleksander Abramov’un adı, Rus parasını aktarmak için vitrin olarak işleyen bir dizi şirketi ile adı Panama ve Paradise Papers’de bulunuyor. Moskova’da yaşayan ve Rus yatırımcıların Kıbrıs’taki faaliyetlerini çok yakından takip eden blogger ve ekonomi analisti John Helmer Aleksander Abramov’un Kıbrıs bankalarında mevduatların Mart 2013’te tıraşlanacağını günler öncesinden bildiğini savunuyor ve ‘kendisine bilgiyi kimin verdiği bir soru işareti’ diyor. Helmer aynı zamanda Evraz şirketindeki ortağı Roman Abramovic’i tıraşlama konusunda uyaranın da Abramov olabileceğini savunuyor. Abramov, 2013’teki tıraşlama sonrasında da Kıbrıs’ı ziyaret etmeye devam etti. Ocak 2013 sonlarında N. Anastasiadis avukatlık bürosu yetkilisinin eşliğinde Başkanlık Sarayı’nı ziyaret etti. Abramov 2015’te, 4,3 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin yatırımcılarından biri olarak Forbes listesine girdi.”