Turhan’dan ironik tepki: “Bravo, tebrikler”

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, ülkeye gelişlerde 7 gün karantina uygulanması kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili ‘ironi’ yapan Turhan’ın paylaşımı şöyle:

“KKTC hükümetinin karantina kararı sonrası KKTC’ye tatile gelmek isteyenler seyahat acentalarına hücum etti, büyük kuyruklar oluştu, hava yollarında biletler tükendi, ek sefer çalışmaları başladı. Hükümetin bu hamlesi ekonominin lokomotif sektörü turizmde büyük bir canlanmaya sebebiyet verdi. Bravo tebrikler.”