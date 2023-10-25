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AİHM dava gecikmeleri yüzünden Güney Kıbrıs’ı mahkum etti

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“Altius Insurance Ltd” isimli şirket “bir davanın 7 yıl birincil, 7 yıl da yüksek mahkeme olmak üzere toplam 14 yıl gecikmeli karara bağlanması” sebebiyle AİHM’e başvururken, AİHM’nin ise kararında, Güney Kıbrıs’ta 2010 yılında çıkarılan ve gecikmeleri önleyeceği vadeden yasal düzenlemenin etkin olmadığı kararına vardı

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AİHM dava gecikmeleri yüzünden Güney Kıbrıs’ı mahkum etti
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Altius Insurance Ltd.” isimli bir şirketin yaptığı başvuru sonrasında, Güney Kıbrıs’ta davaların sonuçlanmasında yaşanan gecikmeler sebebiyle Güney Kıbrıs’ı tazminat ödemeye mahkum etti.
Fileleftheros gazetesi, “Altius Insurance Ltd” isimli şirketin AİHM’ye yaptığı başvuruda, Güney Kıbrıs adalet sisteminde yaşanan gecikme sebebiyle tazminat talebinde bulunduğunu, AİHM’nin de başvuruyu haklı bulduğunu yazdı.
Haberde göre söz konusu şirket, “bir davanın 7 yıl birincil, 7 yıl da yüksek mahkeme olmak üzere toplam 14 yıl gecikmeli karara bağlanması” sebebiyle AİHM’ye başvururken, AİHM’nin ise kararında, Güney Kıbrıs’ta 2010 yılında çıkarılan ve gecikmeleri önleyeceği vadeden yasal düzenlemenin etkin olmadığı kararına vardı.
AİHM Güney Kıbrıs’ı 15 bin 250 Euro mahkeme masrafları ve söz konusu şirkete de 11 bin 600 Euro ödemeye mahkum etti.
 
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