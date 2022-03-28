Afrodit’ten 60 yıllık doğal gaz beklentisi

Rum Müzakereci Mavroyannis, yalnızca 12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağıyla bile, kendi ihtiyaçlarını 60 yıllığına karşılayabileceklerini ve enerji maliyetini yarıya düşürebileceklerini söyledi





Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Doğal Gazımızı Kıbrıs’a Nasıl Getirebiliriz” başlığıyla manşetten geniş yer verdiği haberinde, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile enerji uzmanı Haralambos Ellinas’ın değerlendirmelerine yer verdi.

Gazeteye göre açıklamasında “büyük miktarlara sahip olsak bile, ki şu ana sahip olduğumuz görülmüyor, aniden petrol veya doğal gaz tedarikçisi olabileceğimizi düşünmemiz avantajlı bir seçenek değil” ifadelerini kullanan Mavroyannis, ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerine işaret etti.

Kendi ihtiyaçlarını kendi doğal gazlarıyla karşılayarak, adanın enerji maliyetini ikiye bölebileceklerini ifade eden Mavroyannis, sahip oldukları rezervler küçük olmasına rağmen, yalnızca 12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağıyla bile, kendi ihtiyaçlarını 60 yıllığına karşılayabileceklerini ve enerji maliyetini yarıya düşürebileceklerine işaret etti.

Bunun ülke açısından yeni bir ekonomik görünüm anlamına geleceğini belirten Mavroyannis, ayrıca bu söylediğinin siyasi boyutuna bakılması gerektiğini de ifade etti.

“Kıbrıslı Türklere, kendi alacağımız gibi maliyet fiyatına doğal gaz tedarik etmemiz durumunda, bizi suçladıkları şeyler konusunda halıyı ayaklarının altından çekeriz” iddiasında bulunanMavroyannis, bütün bunları şimdi değil 10 yıldır söylediğini savundu.

Mavroyannis “Afrodit yatağından Kıbrıs’a küçük bir boru hattıyla, büyük ekonomik ve siyasi kazançlara sahip olabileceklerinin işin özü olduğunu” vurguladı.

Avrupa’nın, Rus doğal gazından bağımsız olması için, Kıbrıs’taki doğal gaz yataklarına ihtiyacı olup olmadığına dair bir soruya karşılık ise Mavroyannis, buna olumsuz yanıt vererek, bunun ekonomik açıdan avantajlı olmadığını ve miktarların da çok küçük olduğunu söyledi.

Mavroyannis, AB’nin politikasının enerji güvenliğini iyileştirmek olduğu andan itibaren, Rusya’yla problemi olan Ukrayna veya Gürcistan üzerinden geçen boru hatları yerine Türkiye üzerinden geçen boru hattından söz etmenin mantıklı olmadığını, çünkü AB’nin yeniden şantaj ve tutsaklık altında olacağını iddia etti.

Temiz çözümler istemeleri durumunda, gerek yenilebilir enerji kaynakları gerek de doğal gaz konusunda adanın tümünü düşünmeleri gerektiğini de dile getiren Mavroyannis, Kıbrıs’ın tümünü düşünerek planlar yapmaları gerektiğini söyledi.

Kıbrıs doğal gazını ülkeye getirerek hem kendilerinin, hem de Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade eden Mavroyannis, Ukrayna meselesinin kendilerini uyandırması ve Türkiye’yle de ilgili olarak, ülkeleri için ne yapmaları gerektiğini düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin büyük enerji ihtiyaçları olduğunu ve yaptığı hamleleri takip ettiklerini dile getiren Mavroyannis, Türkiye’nin İsrail’le konuşmaya başladığını, Mısır’la da ilişkilerini iyileştirmeye başladığını ve muhtemelen bu Güney Kıbrıs’la da olursa, Türkiye’nin de tüketici olarak oyuna girmesine dair şartların meydana gelebileceğini iddialarına ekledi.

Enerji uzmanı Haralambos Ellinas ise açıklamasında, doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelişiyle ilgili olarak, Vasiliko’daki projenin çok geç olmadan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sahip oldukları tek teyit edilmiş yatağın “Afrodit” yatağı olduğunu da belirten Ellinas, AB’nin yeşil enerjiye geçişinin hızlanmasıyla, Doğu Akdeniz’in enerji geleceğinin yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.



