Afrodit yatağındaki teyit sondajı tamamlandı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağında yapılan ikinci teyit sondajının geçen hafta tamamlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, dün yaptığı açıklamada Chevron şirketinin yaptığı ikinci teyit sondajından gelecek sonuçların olumlu olmasını beklediklerini söyledi.

Habere göre Papanastasiu, sondaj matkabının daha önce keşfedilen hidrokarbon miktarını teyit edecek noktaya kadar indirildiğini ve buradan elde edilen veriler analiz edildikten sonra, yeni olasılıkların da ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Papanastasiu, daha önce “Afrodit” yatağının doğusu ile batısına sondaj çalışması yapıldığını ve geçen hafta tamamlanan ikinci sondaj çalışmasında da, ilk defa yatağın merkez bölgesine inildiğini belirtti.

Habere göre Papanastasiu, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın çıkarılmaya başlayacağı tarihin 2028 yılı başları olarak belirlendiğini; ancak 2027 yılında da bunun rahatlıkla yapılabileceğini ifade etti.

Haberde, sondaj çalışmasının resmi sonuçlarının Ağustos ayı sonunda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

