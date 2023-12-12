ABD, Güney Kıbrıs'tan sekiz şirkete de yaptırım uygulayacak

ABD'den, aralarında Güney Kıbrıs'tan sekiz şirketin de bulunduğu yeni yaptırım listesi

ABD hükümetinin, aralarında Güney Kıbrıs’tan sekiz şirketin bulunduğu yeni yaptırım listesi açıkladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ABD hükümetinin açıkladığı yaptırım listesinin, Afgan parlamentosunun eski başkanı ve oğlunun, zimmete para geçirme ve 40 kuruluşu kapsayan büyük bir yolsuzluk ağı kurma suçlamasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete bu 40 kuruluş arasında Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sekiz şirketin de bulunduğunu yazdı.

Habere göre bu şirketler “Pyramaxia Limited; RG Holdings Limited; NAI Logistics Limited; Bouoyant Holdings Limited, Ocean Europe CY Limited; DCH Dream Creators Holdings LTD, Riseonic Holdings Ltd ve ZEM Holdings LTD” şeklinde sıralandı.

