banner913
banner932
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
14 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
343 0
 
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
85 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
23 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
17 0
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
17 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
107 0
banner996
banner985

ABD, Güney Kıbrıs'tan sekiz şirkete de yaptırım uygulayacak

banner989

ABD'den, aralarında Güney Kıbrıs'tan sekiz şirketin de bulunduğu yeni yaptırım listesi

banner974
ABD, Güney Kıbrıs'tan sekiz şirkete de yaptırım uygulayacak
banner971
ABD hükümetinin, aralarında Güney Kıbrıs’tan sekiz şirketin bulunduğu yeni yaptırım listesi açıkladığı belirtildi.
Alithia gazetesi ABD hükümetinin açıkladığı yaptırım listesinin, Afgan parlamentosunun eski başkanı ve oğlunun, zimmete para geçirme ve 40 kuruluşu kapsayan büyük bir yolsuzluk ağı kurma suçlamasıyla ilgili olduğunu yazdı.
Gazete bu 40 kuruluş arasında Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren sekiz şirketin de bulunduğunu yazdı.
Habere göre bu şirketler “Pyramaxia Limited; RG Holdings Limited; NAI Logistics Limited; Bouoyant Holdings Limited, Ocean Europe CY Limited; DCH Dream Creators Holdings LTD, Riseonic Holdings Ltd ve ZEM Holdings LTD” şeklinde sıralandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.