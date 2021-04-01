ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları Raporu'nda Güney Kıbrıs'a geniş yer verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yayımladığı İnsan Hakları Uygulamaları 2020 Ülke Raporları’nda, Güney Kıbrıs için 35 sayfalık bir bölüm bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yayımladığı İnsan Hakları Uygulamaları 2020 Ülke Raporları’nda, Güney Kıbrıs’a geniş şekilde değinildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, raporda Güney Kıbrıs’taki insan hakları uygulamalarından genel olarak olumlu bahsedildiğini; ancak El Cezire’nin ifşa ettiği ve Güney Kıbrıs’taki siyasetçilerin müdahil olduğu pasaport skandalının sıkıntı yaratmaya devam edeceğini yazdı.

Gazete, raporda Güney Kıbrıs için 35 sayfalık bir bölüm bulunduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” idaresindeki bölgelerle Kıbrıslı Türklerin idare ettiği bölgelerin ayrıldığını kaydetti.

Habere göre El Cezire ve “Cyprus Papers” tarafından ifşa edilen skandallardan bahsedilen raporda; eski Meclis Başkanı Dimitriş Şilluris ile eski AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in de adı geçti.

Raporda, Güney Kıbrıs’taki ciddi yolsuzluk faaliyetlerinin yanı sıra, ulusal-etnik azınlıkları hedef alan şiddet tehditleri, Mennoya tutukevindeki durum ve kadına yönelik şiddetin araştırılmasındaki eksikliklerden de bahsedilirken, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin insan hakları ihlallerini kötüye kullananları bulup, soruşturup, yargılayıp cezalandırmak için adımlar attığı kaydedildi.

Gazete raporda, yetkililerle eski bir belediye başkanının yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve Larnaka ile Baf Belediyelerinin idaresindeki atık tesisleriyle bağlantılı diğer suçlardan da bahsedildiğini yazdı.

Raporda ayrıca hükümetin bazı iç dolaşım ve Kıbrıslı Türklerin yönetimindeki bölgelere geçişin olduğu noktalarda, Covid-19’un yayılmasını önlemek için herkese eşit biçimde uygulanan bazı sınırlamalar getirildiği de belirtildi.



Gazete, raporda, Covid-19 pandemisinden önce Güney Kıbrıs Hükümeti’nin Rumlara “Kıbrıslı Türklerin idaresi altındaki bölgelere” geçmelerinde engel çıkarmadığını; ancak Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı uyruklulara, geceleri Kıbrıslı Türklerin veya Türklerin “ele geçirdiği” Rum mallarına giderek şans oyunları oynamamaları ve bu bölgelerden mal satın alıp bunu geliştirmemeleri çağrısında bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında, kuzeydeki otellerde konaklayacağını beyan eden turistlere ülkeye giriş izni verilmediğinden de bahsedildi.

Raporda ayrıca, İsrailli turistler tarafından Ayia Napa’da tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olan İngiliz turist ve kadına şiddetle ilgili Güney Kıbrıs Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yapılan eleştirilere yer verildi.