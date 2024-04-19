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“AB-Türkiye ilişkileri Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlı”

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“AB-Türkiye ilişkileri Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlı”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin Kıbrıs sorununda yaşanacak ilerlemeye bağlı olduğu iddiasını yineledi.
Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de açıklamalarda bulundu.
Hristodulidis, önceki günkü toplantıda uzun zamandır istedikleri şey olan AB ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin ele alındığını ifade etti.
Hristodulidis; “Kıbrıs sorununun, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesiyle bağlantılı olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabası göz önüne alındığında, bunun evrensel bir fırsat olduğu” iddiasında bulunurken, açıklamasının devamında Orta Doğu’daki duruma değindi.
 
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