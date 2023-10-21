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69 yaşındaki Kıbrıslı Türk polise “bıçak çekmekten” gözaltında

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Limasol’un Türk semti Ay. Antoniu bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıslı Türkün (adı belirtilmedi) Rum polisine bıçak çekmekten gözaltına alındığı bildirildi.

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69 yaşındaki Kıbrıslı Türk polise “bıçak çekmekten” gözaltında
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Fileleftheros, dün akşamüzeri aile içi kavga yaşandığı ihbarı alan polisin belirtilen eve gittiğini ancak içeri girmesine müsaade etmeyen 69 yaşındaki ev sahibinin, mutfak bıçağını alarak ev dışında bekleyen polislere doğru tehditkâr şekilde yürüdüğünü yazdı.
Rum polisinin havaya ateş açması üzerine bıçağı elinden atan kişinin gözaltına alındığı, bugün de tutukluluk emri alınmak üzere yargıç karşısına çıkarılacağı kaydedildi.
 
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