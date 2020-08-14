522 kişi düşük harçla İngiltere'de okuma hayali söndü

İngiltere'de eğitim harçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla yükseltecek olması, bu ülkede üniversite kazanan Rumların da askerlik görevini tamamlamadan önce eğitim hayatına başlayamayacakları için eğitim hayatlarına düşük harç ödeyerek başlama fırsatını kaçırma tehlikesinde olan kişi sayısının 522 olduğu belirtildi

İngiltere’deki üniversiteleri kazanmış ancak eğitim hayatına başlamadan önce RMMO’da askerlik yapmak zorunda olan 522 kişi Rum Savunma Bakanlığı’ndan askerliklerinin tehir edilmesini talep etti.

Politis ve diğer gazetelere göre İngiltere’nin, (AB’den çıktıktan sonra) eğitim harçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla yükseltecek olması, bu ülkede üniversite kazanan Rumların da askerlik görevini tamamlamadan önce eğitim hayatına başlayamayacakları için eğitim hayatlarına düşük harç ödeyerek başlama fırsatını kaçırma tehlikesinde olan kişi sayısının 522 olduğunu yazdı.

Gazete mevcut uygulamada İngiltere’de okuyan Rumların yıllık en fazla 9 bin 250 Euro harç ödediğini ancak gelecek yıl itibarıyla yıllık harçların 22 ile 60 bin Euro arasında değişeceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta gençler, liseyi bitirdikten sonra RMMO’da askerlik yapmadan eğitim hayatlarına devam edemiyor.