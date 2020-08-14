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Önümüzdeki hafta da sıcak hava etkili olacak

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Önümüzdeki hafta da sıcak hava etkili olacak
KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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