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272 sığınmacı taşıyan teknelerin dört kaptanı tutuklandı

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272 sığınmacı taşıyan teknelerin dört kaptanı tutuklandı
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Lübnan’dan 272 Suriyeli sığınmacının dün teknelerle Güney Kıbrıs’a ulaşmalarını sağladıkları gerekçesiyle dört kişi tutuklandı.
Alitiha ve diğer gazeteler, Lübnan’dan hareket eden beş teknenin, içlerinde 272 Suriyeli sığınmacıyla birlikte dün Güney Kıbrıs’a ulaşmalarının ardından, teknelerin kaptanlığını yaptıkları gerekçesiyle dört kişinin tutuklandığını yazdı.
Yaşları 18, 23, 43 ve 26 olan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme kararıyla tutuklanırlarken, sığınmacıların “Purnara Mülteci Kampı’na” götürüldükleri ifade edildi.
 
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