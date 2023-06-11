Baf Havaalanı’nda yolcu beraberinde 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre yurtdışından Baf Havaalanı’na giden 29 yaşındaki şahsın bagajında yapılan aramada, 20 naylon poşet içerisinde 20 kilo hintkeneviri ve bir miktar kokain türü uyuşturucu bulundu. Uyruğu belirtilmeyen şahsın dün mahkemeye çıkartıldığı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığı bilgisi verildi.

