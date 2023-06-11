banner913
banner932
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
17 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
18 0
 
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
18 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
32 0
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
87 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
18 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
45 0
banner915

20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

banner476

banner825
20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi
banner931
Baf Havaalanı’nda yolcu beraberinde 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.
Haravgi ve diğer gazetelere göre yurtdışından Baf Havaalanı’na giden 29 yaşındaki şahsın bagajında yapılan aramada, 20 naylon poşet içerisinde 20 kilo hintkeneviri ve bir miktar kokain türü uyuşturucu bulundu. Uyruğu belirtilmeyen şahsın dün mahkemeye çıkartıldığı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığı bilgisi verildi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.