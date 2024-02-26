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“Gün gelecek iktidara da ulaşacağız”

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“Gün gelecek iktidara da ulaşacağız”
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Güney Kıbrıs’ta yapılan anketlerde DİSİ ve AKEL’in ardından 3’üncü sıraya yerleşen ELAM’ın başkanı Hristos Hristu, partisine verilen oyların, "sağ"dan gelen tepki oyları olmadığını, ideolojisine ve politikalarına inanan insanlardan oy aldıklarını söyledi. Hristu “Gün gelecek iktidara da ulaşacağız” dedi.
Hristu, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, ELAM’a oy verenlerin ideolojik profilini yorumlarken, çoğunluğunun sağ cenahtan olduğunu ancak anketlerin, bütün siyasi görüşlerden insanların ama özellikle de gençlerin oy verdiğini söyledi.
 
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