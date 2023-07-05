Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin, Kıbrıs Türk sahipleri tarafından talep edilen 100 kadar taşınmaz mal konusunda uğraştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “100 Kıbrıslı Türk Taşınmazlarını Talep Ediyor” başlıklı haberinde, 100 kadar Kıbrıslı Türk’ün taşınmazlarını talep ettiğini, bununla birlikte bunlardan 15’nin yargıya taşındığını yazdı.

Gazete yargının, bugüne kadar meşgul olduğu tüm davalarda, Kıbrıs Türk mal sahiplerinin veya kullanıcılarının, ilgili Kıbrıs Türk Malları yasasının öngörülerinin izin vermemesine bağlı olarak, davaları kaybettiklerini belirtti.

1974’ten önce Kıbrıs’ı terk eden, adaya hiç dönmeyen, Kıbrıs Rum mallarından faydalanmayan Kıbrıslı Türklerin de bulunduğunu yazan gazete, bunlardan bazılarının, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ilanından önce göç ettiğini, Amerikan, İngiliz veya Avustralya vatandaşlığına sahip olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca ABD vatandaşı Kıbrıslı Türk Orhan Hüseyin Derviş’in, Limasol’daki malı için Güney Kıbrıs’ta açtığı davayı kazanması ve tazminat alması haberine de geniş yer verdi.

Habere göre Hüseyin Derviş, Limasol marinası yakınındaki 5/12 araziyle, 1 milyon 794 bin Euro değerindeki 4 bin 398 metrekarelik gayrimenkul ve “İroon” Meydanı yanındaki, değeri 194 bin Euro olan 5/12 alanı talep etti.

Konunun dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazan gazete, toplantı sırasında tüm davanın ele alınış şeklinin tepkilere neden olduğunu belirtti.

Habere göre, Kıbrıslı Türk Hüseyin Derviş’in Amerika’da doğduğu ve hiçbir zaman “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olmadığı konusu üzerinde duruldu.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyelerinin, bu ayrıntının davada belirleyici olduğu, davanın Kıbrıs Cumhuriyeti lehine olumlu sonuçlanmayacağı görünürken maliyetin daha az olabilmesi adına, benzer davalara emsal yaratmaksızın, konunun daha farklı şekilde ele alınması gerektiği kanaatine de vardığını yazan gazete, Derviş’in talep ettiği büyük arazi içerisinde bir benzin istasyonu, bir ev, etkinlik salonu gibi binaların olduğunu da belirtti.

Habere göre Kıbrıs Türk Malları İdaresi adına milletvekillerini bilgilendiren Yiannos Sofokleus, Hüseyin Derviş’in Amerika’da doğduğunu ve bu taşınmazın 1973 yılında kendisine geçtiğini belirtti.