10'uncu parselde sondajlar Aralık başlarında başlayacak

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına, sondaj gemisinin hedef bölgeye ulaşmasına göre Kasım sonu veya Aralık başlarında başlayacağını açıkladı

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde sondajlara yeniden başlanması için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyledi.

Alithia’nın haberine göre ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına, sondaj gemisinin hedef bölgeye ulaşmasına göre Kasım sonu veya Aralık başlarında başlayacağını da açıklayan Pilidu, aşılamalar ve sondaj çalışmalarına katılacak uzman ve çalışanlar için geçerli olacak önlemler konusunda gerekli bütün hazırlıkların yapılmakta olduğunu belirtti.

Pilidu, yapılacak sondajlarla ilgili detayları görüşmek üzere Eylül sonunda ENI şirketinin İtalya’daki merkez ofisini ziyaret edeceğini de söyledi ve bu sefer daha fazla gecikme olmaması ümidini dile getirdi.

Haravgi haberi “ExxonMobil 10’uncu Parsele Dönüyor” başlığıyla aktardı.