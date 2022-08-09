10 metrelik ucurumdan yuvarlanan turist ağır yaralandı

Ay.Napa’daki Greko Burnu bölgesinde, buggy ile seyir halinde bulunan 31 yaşındaki turistin, 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi aynı kazada 31 yaşındaki İsveçli turistin yanı sıra 22 yaşındaki erkek kardeşinin de yaralandığını yazdı.

Habere göre 31 yaşındaki turist Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı.

22 yaşındaki turistin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

