10 metrelik ucurumdan yuvarlanan turist ağır yaralandı

Ay.Napa’daki Greko Burnu bölgesinde, buggy ile seyir halinde bulunan 31 yaşındaki turistin, 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi aynı kazada 31 yaşındaki İsveçli turistin yanı sıra 22 yaşındaki erkek kardeşinin de yaralandığını yazdı.
Habere göre 31 yaşındaki turist Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı.
22 yaşındaki turistin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.