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Güney'de Orman Dairesi'ne drone alınıyor

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Güney'de Orman Dairesi'ne drone alınıyor
Rum Orman Dairesi’nin, orman yangınlarının idare edilmesinde değerlendirilecek drone temini için anlaşma imzaladığı belirtildi.
Haravgi gazetesi Orman Dairesi’nin 2022-2025 yılları için insansız hava araçlarının (drone)temini için “Kıbrıs Enstitüsü’”ne bağlı , “CARE-C Merkezi” ile  anlaşma yaptığını yazdı.
Habere göre Orman Dairesi konu hakkında yaptığı açıklamada insansız hava araçlarının(drone), Orman Dairesi’inin orman yangınlarının idare edilmesinde uyguladığı mevcut sistemin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirileceğini belirtti.
 
 
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