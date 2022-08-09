Güney'de Orman Dairesi'ne drone alınıyor

Rum Orman Dairesi’nin, orman yangınlarının idare edilmesinde değerlendirilecek drone temini için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Orman Dairesi’nin 2022-2025 yılları için insansız hava araçlarının (drone)temini için “Kıbrıs Enstitüsü’”ne bağlı , “CARE-C Merkezi” ile anlaşma yaptığını yazdı.

Habere göre Orman Dairesi konu hakkında yaptığı açıklamada insansız hava araçlarının(drone), Orman Dairesi’inin orman yangınlarının idare edilmesinde uyguladığı mevcut sistemin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirileceğini belirtti.



