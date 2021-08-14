1 milyon Euro'luk karşılıklı alışveriş

Rumlar, 3 ayda sadece kredi kartlarıyla Kuzey'de 1,21 milyon Euro, Kıbrıslı Türkler de Güney'de 1,18 milyon Euro harcadı

Rumların, 2021 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında KKTC’de kredi kartlarıyla 1,21 milyon Euro harcadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, JCC’nin verilerine göre aynı dönemde Kıbrıslı Türkler’in de Güney Kıbrıs’ta kredi kartlarıyla 1,18 milyon Euro harcadığını yazdı.

Haberde, Rumların kredi kartı kullanımlarının geçen yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarına kıyasla yüzde 16’lık artış gösterdiği kaydedildi.

