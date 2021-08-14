1 milyon Euro'luk karşılıklı alışveriş

Rumların, 2021 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında KKTC’de kredi kartlarıyla 1,21 milyon Euro harcadığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, JCC’nin verilerine göre aynı dönemde Kıbrıslı Türkler’in de Güney Kıbrıs’ta kredi kartlarıyla 1,18 milyon Euro harcadığını yazdı.
Haberde, Rumların kredi kartı kullanımlarının geçen yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarına kıyasla yüzde 16’lık artış gösterdiği kaydedildi.
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