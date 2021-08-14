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Havaalanının asfaltlanmasında usulsüzlük iddiası

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İnşaat Müteahhitleri Birliği , KKTC’de iş yapan TC kaynaklı firmanın, köy yollarını yapması için verilen fonsuz malzemelerle, havaalanının asfaltlama işlerini yaptığını belirtti

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Havaalanının asfaltlanmasında usulsüzlük iddiası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de iş yapan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı firmanın, köy yollarını yapması için verilen fonsuz malzemelerle Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yaptığını öne sürdü.
Yazılı açıklama yapan Gürcafer, “Bu usulsüzlüktür” diyerek, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.
Gürcafer, gözlerinin önünde usulsüzlük yapıldığını savunarak yaklaşık 30 bin ton asfaltlamanın hem TC hem KKTC tarafından konan kurallara aykırı köy yollarının malzemelerinin kullanılarak yapıldığının ortada olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eden Gürcafer, hukukun üstünlüğünü ve yasaların herkes için geçerli olduğunu görmek istediklerini belirtti.
 
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