“Zorlu süreci bitirdik, şimdi kalkınma zamanı”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu, “Bir yılı tamamladık. Çok da kolay olmadı. Birleşen bir belediye olarak zorlu bir süreçten geçtik ama şu an mali durum olarak çok daha iyi bir durumdayız” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, mali açıdan belediyeyi iyi bir duruma getirdiklerini kaydederek, “Bölgemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, BRT’nin canlı yayınına konuk oldu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin birleşen bir belediye olduğunu hatırlatan Fatma Çimen Tuğlu, “Bir yılı tamamladık. Çok da kolay olmadı. Birleşen bir belediye olarak zorlu bir süreçten geçtik ama şu an mali durum olarak çok daha iyi bir durumdayız” dedi. Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk bölgesini daha ileriye götürmek için var güçleri ile çalışacağını vurgulayarak, “Zorlu süreci bitirdik önümüzdeki günlerde bölgemi kalkındırmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“MALİ OLARAK İYİ DURUMDAYIZ”

Belediye başkanlığına başlarken en büyük endişelerinin mali durum olduğunu ifade eden Tuğlu, “Çünkü çok büyük borç yükü olan bir belediye devralmıştık. Şu an baktığımda belediyemin mali durumu iyi durumda. 30 milyonlara varan borcu aşağılara çektik. Bankalara olan borçların bir kısmını kapattık. Gerisini düzenli olarak ödüyoruz. Parasını alamayan esnaf vardı. Mahkemeye başvurup icra kararı alan yine de parasını alamayan esnaflar vardı. Birçoğunu kapattık. Kendimle bu konuda gurur duyuyorum çünkü çok iyi bir yönetimle muhasebemizi iyi bir duruma getirdik. Belediye personellerimizin maaşlarını aksatmadan yapıyoruz. Kendi öz kaynaklarımız ve Türkiye Cumhuriyetimizin de desteğiyle pek çok yatırıma başladık” dedi.

“BAFRA’NIN TURİZM MARKASI OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

Belediyemize bağlı Bafra Halk Plajının bu yıl uygun fiyatlara vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Tuğlu, “Gurur duyduğumuz bir plajımız. Belediyeye ait plajımızı çok iyi bir şekilde işlettik. Göreve geldiğim ilk dönemlerde oradaki tüm otellerle, ilgili bakanlıklarla oradaki problemlerin çözüme kavuşması için toplantılar yaptık.

Atık suyun çevre kirliliğine sebep olma ihtimaline karşı önlemleri aldık. Balık ölümleri için Taşkent Doğa Parkı ile çalıştık. Kendi kuyumuzdan fiskiye sistemiyle oranın oksijenini artıracak önlemlere gittik. Balık ölümlerinin karşısına geçtik. Önümüzdeki yaz döneminde orada daha sıkı önlemler alacağız. Bafra’nın turizm açısından marka olmasını hedefliyoruz. Triatlon federasyonuyla görüşmemiz var. 19 Mayıs’ta Triatlon etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

“HERKESİN ÖZLEDİĞİ BİR EKO GÜN OLDU”

Kıbrıs Türk kültürünü halkla buluşturarak, bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Eko Gün’ün dolu dolu geçtiğini belirten Tuğlu, “Herkesin özlediği bir eko gün oldu. Eko gündeki amacımız Kıbrıs Türk kültürünü halkımızla buluşturduk. Özellikle kadınlarımız ürünlerini satma fırsatı buldu. Önümüzdeki Mayıs için hazırlıklarımız başlıyor” dedi.

“TESCİLLENDİRME İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ BAŞLADI”

Mehmetçik’in üzüm diyarı olduğunu ifade eden Tuğlu, “Üzüm Festivali de dolu dolu geçti. Tüm üreticilerimiz ürünlerini bitirdi. Üzüm sucuğu, üzüm ürünleri, zivaniya’ nın tescillendirilmesi için girişimlerimiz başladı. Bir dönem üzüm paketleme fabrikası vardı atıl durumda onu tekrar değerlendirme projemiz var. Evdeki kadınlarımızın üretim yapıp satış yapabileceği bir show room şeklinde bir girişimde bulunduk. Üzüm paketleme fabrikamızı halkımıza kazandıracağız. Oradaki Halı sahanın tekrar tadilatını yapıp bölge gençlerimize kazandıracağız. Büyükkonuk köyümüzde bulunan ve geçmiş yönetimden kaynaklı yıllardır atıl durumda olan Pine View tesislerinin hizmete kazandırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgeye turisti çekmek için bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkartmalıyız. Yaptığımız etkinliklerle bölgeyi ülke insanımıza tanıtıyoruz. Bu çalışmalarla hedefimiz bölge halkımızın ve esnafımızın kazancını artırmaktır” dedi.

Altyapı yatırımları konusunda, belediyemize bağlı tüm köylerimizde kaldırım yapımı, drenaj ve ışıklandırma çalışmalarına hız vereceklerini belirten Tuğlu, “Zeybekköy’ün su altyapısını yenileyeceğiz. Tüm bölgeye hitap edecek yeni bir Spor tesisi yapma planımız var, bununla birlikte çocuk parklarımızı yenileyeceğiz. İpek böceği için de ilk adımımızı attık. Şu anda kozalarımız gelecek. Dokuma tezgahlarımız var. Mehmetçik Büyükkonuk bölgesini ülkemizde bir marka yapacağız” dedi.