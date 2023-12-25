Zeki Beyaz: Adaya lunaparkı ilk o getirmişti

Kıbrıs’a lunaparkı getiren iş insanı Zeki Beyaz, 1971-1974 yılları arasında ülkemizin her yerinde lunapark kurmuştu

Ada’ya lunaparkı getiren iş insanı Zeki Beyaz, 1971-1974 yılları arasında ülkemizin her yerinde lunapark kurdu.1974’ten sonra ülkemizde yapılan festivallerde kurulan lunaparklarda, Zeki Beyaz’ın yaklaşık 40 yıl önce İtalya’dan getirdiği çarpışan arabalar, uçaklar ve trenler kullanılıyor.Beyaz, 5 Ekim 1941’de Lefkoşa’da doğdu. İki sene Yenicami İlkokulu’nda okuduktan sonra Haydarpaşa İlkokulu’nda ilkokul eğitimini tamamladı.Okuma isteği olmadığı için ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Beyaz, buna rağmen üç dil biliyordu. Babasının fırınında çalışarak çocukluk ve gençlik yıllarını geçiren Beyaz, 1964 yılına kadar babasının yanında çalıştıktan sonra 1963 olaylarının çıkmasıyla 1964-1967 yılları arasında mücahitlik yaptı.Beyaz, 1963 yılında Muazzez Beyaz ile evlendi.1967-1968 yılları arasında Lefkoşa Türk Lisesi’nin kantinini çalıştıran Beyaz, 1968-1969 yıllarında okul yönetimiyle arasında fikir ayrılığı yaşadığı için kantinin işletmesini okula devretti.Beyaz, bunun üzerine 1968’de Girne Kapısı’nda kendisi için bir dükkan satın alarak langırt salonu açtı. İlk langırt makinesini Yeşilada Spor Kulübü’nden 35 Kıbrıs Lirası ödeyerek satın alan Beyaz, bir dükkan daha satın alarak bilardo masası imal etmeye başladı.Beyaz, adanın her yerine toplam 300 adet bilardo masası imal ederek sattı.1971’de Kıbrıs Türk tarafında ilk çarpışan araba pistini Kuğulu Park’ta kurduktan sonra langırt salonunu kapatan Beyaz, lunaparkla ilgili 11 senede 46 defa İtalya’ya gitti. Zeki Beyaz, 30 Kasım 2015 tarihinde vefat etti.