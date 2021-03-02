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Zehra aba restoranttan anlamlı paylaşım

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Zehra aba restoranttan anlamlı paylaşım
Lefkoşa, Göçmenköy’deki ev yemeği duayenlerinden 'Zehra aba' lakaplı Kebapçıoğlu Restoran’ın sahibi Şazi Demet Paşaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Şazi Demet Paşaoğlu, paket servise yönelik hazırlıklarını yaparken korkak davrandığını ancak tüm yemekleri bitirdiklerini söyleyerek “Bir kez daha anladım siz varken bana karada ölüm yok” dedi.
Şazi Demet Paşaoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Biraz korkak davrandım.. Çok abartılı hazırlık yapmadım.. Bin şükür her şey bitti.. Alamayanlar oldu,sipariş verip alamayanlar oldu.. Çok üzgünüm.. Ama her şeyi günlük yaptığım için korktum fazla yapınca galıp çöpe gitmesinden.. Yarın sabah yeniden umutla taze taze hazırlıklarımızı yapacağız.. Sabah 7 den itibaren 2235432 YE sipariş verebilirsiniz.. 'Te Lapta'dan gelenler oldu.. Bir kez daha anladım siz varken bana karada ölüm yok.”
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