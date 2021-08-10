Zehir soluyoruz!

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasındaki filtre sorunu yıllardır maddi sorunlardan ve ihmallerden dolayı düzeltilmiyor

Girne ile Esentepe arasında, Alagadi bölgesinde bulunan Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yaklaşık bir haftadır zehirli duman çıkmaya devam ediyor.

Vatandaşlar her gün konuyu sosyal medya üzerinden gündeme getirirken yetkililerin Teknecik’teki soruna çare bulmaması veya herhangi bir açıklama yapmaması “Sorumlular kulağının üzerine yatıyor…” yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

Yaklaşık bir hafadır Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasın adeta zehir saçmaya devam ediyor.

Birçok vatandaş Teknecik bacasından çıkan zehirli dumanın, evlerin üzerine kül olarak yağmasından yakınırken bazı vatandaşlar ise sağlık sorunları yaşadıklarını dile getiriyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nde devam eden duman probleminin hava-yakıt dengesinin bozulması nedeniyle olduğunu açıklamıştı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği ise Teknecik Santrali’nde kullanılan düşük kaliteli yakıtın, halk sağlığını etkileyen çevre kirliliği yarattığını kaydederek santrale derhal filtre takılmasını istemişti.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 30 Haziran tarihinde yine aynı soruna ilişkin bir açıklama yapmış ve çıkan dumanın devreye sokulan buhar türbininden kaynaklandığını söylemişti.

Arıklı akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası olmadığını eklemişti.



