Çöp dökecek yer yok!

LTB Başkanı Harmancı, Güngör çöplüğünün 10 yılda ulaşması gereken doluluk oranına 6 yılda ulaştığına dikkat çekti ve çöpü nereye dökecekleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti



Harmancı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güngör çöplüğü bir kez daha yandı ve biz yerel yönetimler olarak topladığımız katı atıkları nereye boşaltacağımız konusunda problem yaşamaya devam ediyoruz. İşletmesi için içişleri Bakanlığınca çıkılan ihale ile

Bizler Avrupa Birliği ile üzerinde uzlaştığımız 2 adet geri dönüşüm tesisi için (yeşil atık ve ambalaj atıkları) talep ettiğimiz yerler konusunda bir türlü olumu ya da olumsuz geri dönüş alamıyoruz.

Yıllar önce Güngör’de depolanan atıktan elektrik enerjisi elde edilmesi projesi de rafa kalkmış gibi duruyor. Avrupa ve

Plansız programsız bir şekilde sürüklenen bir yapı her alanda başımıza dert açmaya devam ediyor."

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güngör çöplüğünün 10 yılda ulaşması gereken doluluk oranına 6 yılda ulaştığını belirterek, çöpü nereye dökecekleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.Harmancı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Güngör çöplüğü bir kez daha yandı ve biz yerel yönetimler olarak topladığımız katı atıkları nereye boşaltacağımız konusunda problem yaşamaya devam ediyoruz. İşletmesi için içişleri Bakanlığınca çıkılan ihale ile özel şirkete verilen çöplük maalesef iyi yönetilemiyor yönetilebilecek bütçelerle de ihaleye çıkılmıyor. Güngör çöplüğü 2012 yılında devreye girdi ve 10 yılda ulaşması gereken çöp miktarına 6 yılda ulaşmıştı. Güngör’e giden atığın sadece evsel katı atıklar olması gerekirken malesef kimse yerel yönetimlere yeşil atık ve inşaat atıkları ile ilgili alan göstermediği için tüm atıklar da buraya gidiyor.Bizler Avrupa Birliği ile üzerinde uzlaştığımız 2 adet geri dönüşüm tesisi için (yeşil atık ve ambalaj atıkları) talep ettiğimiz yerler konusunda bir türlü olumu ya da olumsuz geri dönüş alamıyoruz.Yıllar önce Güngör’de depolanan atıktan elektrik enerjisi elde edilmesi projesi de rafa kalkmış gibi duruyor. Avrupa ve Türkiye ’de başarı ile uygulanan bu model konusunda yeterince çalışma ya da tartışma da yok.Plansız programsız bir şekilde sürüklenen bir yapı her alanda başımıza dert açmaya devam ediyor."