Zarar büyük

Ülkede önceki akşam etkili olan aşırı fırtına büyük zarara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, garajlar yıkıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri söküldü, ekinler zarar gördü ve hayvanlar telef oldu

Ülke genelinde önceki gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına birçok yerleşim biriminde hasara yol açtı.Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 servi ağacı sökülerek ana yola devrildi.Sökülen ağaçlardan biri bir evin garajının üzerine devrilerek garajdaki 2 aracın hasar görmesine neden oldu.Ağaçlardan biri ise bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısı üzerine düşerek hasara yol açtı.Yola düşen ağaçlar itfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.Gazimağusa bölgesinde bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısıyla bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.Bir evin yanında bulunan garajın yıkılması sonucu garaj içerisindeki araç zarar görürken, bir dükkânın önünde bulunan araç üzerine okaliptüs ağacının devrilmesi sonucu hasara uğradı.Ayrıca yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar gördü. Araç üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.İskele bölgesinde ise bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.Ünimar Çemberindeki aydınlatma direği ise yol içerisine devrildi.Direk, polis, KIB-TEK ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise bir servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrildi.Devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.Lefkoşa’da da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bir aydınlatma direği rüzgârın etkisiyle yan yattı.Önceki gece sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan etkilenen İskele’de hasar tespit çalışmaları başlandı.İskele ve köylerinde zarar gören vatandaşlara ulaşıldığı belirtildi.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:“Dün akşam İskele ilçesi de dâhil ülkemiz genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ne yazık ki bazı bölgelerde hasara neden oldu. Birçok evin çatısı uçtu, mandıralar zarar gördü, hayvanlar telef oldu, elektrik direkleri devrildi, duraklar yerinden söküldü.Yaşanan bu doğal afet sonrası İskele Belediyesi olarak bizler de yaraların bir an önce sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bölgelerdeki zararın da bir an önce giderilmesini temenni ediyorum”Fırtına ve şiddetli yağmur, önceki akşam Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı.Çatılar uçtu, su depoları, fideler ve ağaçlar hasar gördü.Yayla’da 47 yaşındaki Nurettin Ayvacı’ya ait ambarın tavanı uçtu.Aydınköy’de 60 yaşındaki Süleyman Özhuy’a ait evin damındaki bir tonluk su deposu, bir boyler, bir güneş paneli ve iki çanak uydu anteni hasara uğrayarak kullanılmaz hale geldi.Önceki akşamki doğal afet sırasında Aydınköy’de 57 yaşındaki Meryem Alkan’a ait domates serasının üzerine 6 servi ağacı devrildi. 5 bin kök domates fidesi yanında, sera naylonları ve 200 adet sera kurulmasında kullanılan demir hasara uğradı.Yine Aydınköy’de 73 yaşındaki Mehmet Ayyıldız’a ait narenciye bahçesinde de devrilen servi ağacı, 7 portakal ağacının kırılarak hasar görmesine neden oldu.Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.