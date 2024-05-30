Yüzlerdeki tebessümün Adı: Evkaf İyilik Gönüllüleri

Evkaf İyilik Gönüllüleri, yürüttüğü faaliyetlerle atalarımızdan kalan iyilik medeniyetini devam ettirirken aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşmaya devam ediyor.

İyilik Gönüllüleri, ev ziyaretleri kapsamında T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu ile Güzelyurt bölgesinde yaşayan engelli bireylerimizi ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında ailelerle birlikte keyifli vakit geçiren gençlerimiz, fedakâr annelerimize hediyeler takdim etti.

Ayrıca, geçtiğimiz ay başlatılan aşevi projesi kapsamında İyilik Gönüllüleri’nin kendi imkanlarıyla hazırladığı yemekler, haftanın belirli günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gönüllü gençlerimizin emeğiyle yürütülen bu anlamlı projeler ile vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile olunurken aynı zamanda toplumsal değerlerimize de sahip çıkılıyor.