“Yüzde 60 ile ilk turda biter”

UBP Başkan adayı Faiz Sucuoğlu 24 Ekim’deki UBP kurultayında en az yüzde 60 oy alacağını ve seçimin ilk turda biteceğini söyledi



Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Başkan adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, UBP’nin 24 Ekim’de yapılacağı açıklanan kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yeni gelişmeleri yorumladı.

Mevcut parti yönetiminin seçim startı verildikten sonra bazı tüzük değişiklikleri yapmaya çalıştığını söyleyen Sucuoğlu bunu eleştirdi:

Faiz Sucuoğlu, şöyle dedi:

“Bir tüzük değişikliği düşünülüyor. 6 ilçe var, her birinde kongre yapılması gibi bir şey.. Bu dünya siyasi tarihinde yok, hangi yasal dayanakla bunu yapmak istiyorlar onu da anlamıyorum. Bu neden isteniyor bilmiyorum, bugün MYK var, bu konular görüşülecek. Ama 10 gün sonra örgütlerin seçimi başlıyor biz hala tüzük değişikliğinden bahsediyoruz. Böyle bir düşünce varsa en az 6 ay önce bunlar konuşulmalıydı. Ayrıca bundan bir buçuk ay önce parti meclisi toplandı, 24 Ekim’de kurultay kararını aldı. Yani bir üstadımızın da dediği gibi o tarihten itibaren futbol maçı başladı. Maç başladıktan sonra kural değişir mi? Süreç artık başlamıştır, bir karar alınacaksa bu gelecek için olabilir. Alınacak karar şu anı bağlamaz, bu yasal olarak da mümkün değil.”

Bu gibi adımlarla acaba bir kurultay ertelemesi mi yapılmak istenir, böyle bir durum olursa sizce neler yaşanır” sorusuna Sucuoğlu şu yanıtı verdi:

“Böyle bir şey olacağını düşünmem ama bu tip tartışmalar partiyi böler, darmadağın eder. 10 gün sonra örgüt seçimleri varken tüzük kurultayı konuşuyorsak çok geç kalındı. 6 ilçe olayı pratikte mümkün değil.”

Bunun dışında bir de oy kullanma tarihleriyle ilgili bir değişiklik istendiğini anlatan Sucuoğlu şu bilgiyi verdi:

“6 ilçe dışında bir de seçim tarihinden 6 ay öncesine kadar üye olanların oy kullanma şansını 4 aya çekmek istiyorlar. Haziranın 24’üne kadar üye olanlar oy kullansın diyorlar. O iki ayda yaklaşık 2 bin kişi üye olmuş. Kişi ya da bir zümreye menfaat mı sağlanması hedefleniyor. Birilerine bir avantaj sağlayacak bu Oyun başladıktan sonra kural değişikliği olmaz. Zaten normal koşullarda bu gibi kararların Parti Meclisi’ne gelmesi lazımdır.”

“Seçim nasıl sonuçlanır sizce”, sorusuna Sucuoğlu’nun yanıtı oldukça iddialıydı:

“İlk turda bu işi bitiririm. Ben bir anket yapmadım ama bir gazete yaptı. Öğlen başlamış gece 23.00’de kaldırılmış. Bir başka gazete 3 günlük yapmış yüzde 58 görünüyorum. Zaten genel hava da bu. Ama politikada 24 saat bile çok uzundur ama şu an gidişatımız gayet iyi. Şu anda üyenin yüzde 95’i kime oy vereceği noktada kararını verdi.. Benim şu an beklentim yüzde 60-65 arası”