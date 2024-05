Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Yürükoğulları: “Getirilecek et sertifikalı ve ‘AB Gıda Güvenliği Mevzuatına’ uygun” olacağını vurguladı

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları, Avrupa'dan yapılacak et ithalatının hayvan hastalıklarından ari bir ülkeden gerçekleştirileceğini belirterek, etin sertifikalı ve “AB Gıda Güvenliği Mevzuatına” uygun olacağını vurguladı.

Bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, etin uygun sağlık sertifikalarıyla ülkeye geleceğini ifade eden Yürükoğulları, gelecek etin insan sağlığı açısından da herhangi bir risk taşımadığını kaydetti.

Yürükoğulları yaptığı yazılı açıklamada, ülke gündemini meşgul eden et ithalatıyla ilgili bilgiler verdi.

Etin, AB hijyen kriterlerine, tüm izlenebilirlik ve gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren belgelerle birlikte ülkeye getirileceğine dikkat çeken Yürükoğulları, “KKTC yetkili makamlarımız tarafından piyasaya sunulmadan önce gerekli tüm kontrolleri tamamlanarak halkın tüketimine sunulacak.” dedi.

Yürükoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde kamuoyunu ve halkımızı meşgul eden et ithalatı konusunda doğru bilgilerin paylaşılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Avrupa Birliği çalışmalarından sorumlu ofisimiz olan Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi olarak konuya açıklık getirmeyi görev bilmekteyiz.

Öncelikle, et ithalatının, halkımızın makul fiyatlara, sağlıklı ve kaliteli ete erişebilmesini hedeflediğini belirtmek isteriz. Avrupa Pazarı'nda gıda ürünleri serbest dolaşıma tabidir ve bu kapsamda AB standartlarına uygun et dahil olmak üzere tüm gıdaların serbest ticareti mümkündür.

Merkezimiz, tarım alanındaki çalışmaları kapsamında özellikle Avrupa Komisyonu tarafından tescillenmiş geleneksel ürünümüz olan hellimin Avrupa ülkelerine ticaretini gerçekleştirebilmesini ve ülkemize ekonomik bir değer kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, AB standartlarının ülkemizde de uygulanması için yasal, teknik ve mali çalışmalar yürütülmektedir.

Hayvan hastalıklarının sonlandırılmasıyla ilgili projemiz, büyük önem arz etmekte olup, tüketicilerimizin sağlıklı ve kaliteli ürünlere erişebilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, yetkili tüm makamlar ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaktayız.

Kıbrıs'ın Güney kesiminden yapılan kaçak et ithalinin ülkemizi hayvan hastalıklarına maruz bıraktığını ve aynı şekilde hellim ticaretine zarar verdiğini belirtmek isteriz. Bu nedenle, AB mevzuatı uyarınca 'Tarladan Sofraya' prensibinin ve izlenebilirlik ilkelerinin ülkemizde tam olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır.”