“Osmanlı bayrağının indirilmesi en büyük acıydı”

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü törenine katılan Tatar, 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanmasının ve Osmanlı bayrağının indirilmesinin halkın yaşadığı en büyük acı olduğunu belirtti

Temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü törenine katılarak, bir konuşma yaptı.Kahramanraş’ta verilen destansı mücadelenin Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesine dikkat çekti, Türk milletinin tarihte asla bağımsızlığından ödün vermediğini söyledi.Bundan 104 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm Anadolu’da kurtuluş ve istiklal savaşları yapılırken, Kahramanmaraş’ta da Sütçü İmam ve arkadaşlarının destansı kahramanlıkları ile Fransız işgalinden kurtuluşunun Büyük Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını kaydeden Tatar, yapılan tüm kahramanlıkları yad etti, minnet duygularını ifade etti.Kıbrıs Türk halkının da büyük mücadeleler verdiğini, 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanmasının ve Osmanlı bayrağının indirilmesinin belki de halkın yaşadığı en büyük acı olduğunu belirten Tatar, İngilizlere ve Rum-Yunan ikilisine karşı verilen destansı direnişi vurguladı. Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı ardından 1983 yılında kurulan KKTC ile Doğu Akdeniz’de Türk varlığının Türk milleti için çok değerli ve kıymetli olduğunu dile getirdi.“Bize yakışan en kısa zamanda yaraları sarıp, refah bir geleceğe emin adımlarla yürümektir” diyen Tatar, bunun için Sütçü İmamların o kahramanlık ruhunun yaşatılması gerektiğini kaydetti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başarıların devamına inanç belirtti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde fahri doktora ünvanı takdim edildi.Tatar, fahri doktora töreni öncesinde “Son gelişmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Önemi” konulu bir konferans da verdi.Konferansa bölge protokolünün yanı sıra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademisyenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.