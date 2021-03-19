"Yüksek öğrenimin gelişmesi için bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nu kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Canaltay, DAÜ’nün yüksek öğretim alanında ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek Rektör Hocanın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Canaltay, Öğrenci Dostu Ada konsepti çerçevesinde ülkedeki yüksek öğrenimin gelişmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Canaltay, yurt dışındaki öğrencilerin ülkeye daha ucuza gelebilmesi, destinasyon ve uçak sefer sayılarının artırılması için Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bu konuda kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini aktardı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın ise, Bakan Canaltay’a DAÜ Senatosu’nun 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için almış olduğu kararlar hakkında bilgi verdi.